Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN - Gutach: Frontalkollision vermieden

Freiburg (ots)

Am Dienstag, gegen 20:45 Uhr, war ein junger Autofahrer mit seinem schwarzen BWM Z4 Cabriolet unterwegs von Simonswald in Richtung Gutach. Einige 100 Meter vor Erreichen des Kreisverkehrs bei Bleibach, kam ihm nach eigenen Angaben auf seinem Fahrstreifen ein älterer, silberfarbener Ford mit Freiburger Zulassung entgegen, der seinerseits am Überholen war. Um eine Frontalkollision zu vermeiden, lenkte der Sportcabriolet-Fahrer seinen Wagen von der Straße und stieß gegen die Leitplanke. Personenschaden entstand nicht. Sowohl der silberfarbene Ford, der überholt hatte, als auch der schwarze Mercedes Kombi, der überholt wurde und wie der Ford in Richtung Simonswald unterwegs war, hielten nicht an. Um den genauen Unfallhergang nachvollziehen zu können, bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise, die bei der Klärung helfen könnten. Telefon: 07681/4074-0.

WKI/rb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell