POL-EL: Papenburg - Eigentümer(in) gesucht

Bad Bentheim (ots) - Am Montagmorgen kam es auf einem Rastplatz an der A31 bei Bad Bentheim zu einer Körperverletzung. Drei bislang unbekannte Täter sprachen gegen 8.45 Uhr einen 36-jährigen Lkw-Fahrer an und verlangten Informationen zu dessen Ladung. Als der Mann den unbekannten Personen keine Auskunft gab, trat einer der Täter an ihn heran und stach mit einem Messer in den Rücken des 36-Jährigen. Das Opfer wurde ...

mehr