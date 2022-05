POL-EL: Haselünne - Zeugen nach Einbruch gesucht

Biene (ots) - In der Zeit von Donnerstag (12.05.) 17 Uhr bis Freitag (13.05.) 9 Uhr lösten unbekannte Täter die Radmuttern an einem VW Passat in der Heinrich-Middendorf-Straße in Biene. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591/870, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Jessica Scholz E-Mail: ...

