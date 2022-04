POL-HB: Nr.: 0228 --Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Walle, OT Überseestadt, Eduard-Schopf-Allee Zeit: 16.04.2022, 16.15 Uhr

Ein 37 Jahre alter Radfahrer wurde am Sonnabendnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Überseestadt lebensgefährlich verletzt.

Laut Zeugenaussagen überquerte der 37-Jährige bei Rotlicht die Eduard-Schopf-Allee. Der 32 Jahre alte Fahrer einer Straßenbahn konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Der Radfahrer wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock. Die Eduard-Schopf-Allee musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

