POL-HB: Nr.: 0227 --Sachbeschädigungen an ukrainischen Fahrzeugen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen, Schwachhausen, Mitte, Osterholz, Findorffallee, Friedrich-Rauers-Straße, Kölner Straße Zeit: 15.04.2022 - 17.04.2022

Unbekannte beschädigten in den vergangenen zwei Nächten in Bremen mehrere Fahrzeuge mit ukrainischen Kennzeichen. Die Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend wurden in der Findorffallee und in der Friedrich-Rauers-Straße Reifen von insgesamt fünf Autos zerstochen. In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag schlugen Unbekannte in der Kölner Straße Fensterscheiben und Scheinwerfer von zwei geparkten Autos ein. Alle Fahrzeuge hatten ukrainische Kennzeichen. Weitere abgestellte Wagen mit deutschen Kennzeichen blieben an den Örtlichkeiten unversehrt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Staatsschutz der Polizei Bremen ermittelt wegen einer politisch motivierten Tat. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421-362 3888 entgegen.

