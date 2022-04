Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0224 --Überfall im Waschsalon--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Lindenhof, Lindenhofstraße Zeit: 13.04.22, 18.10 Uhr

Zwei Räuber überfielen am Mittwochabend in Gröpelingen eine 79 Jahre alte Frau und entwendeten ihr den Rucksack. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Seniorin hob gegen 16.40 Uhr von einer Bank in der Utbremer Straße einen hohen Betrag ab und steckte das Geld in ihren Rucksack. Es deutet vieles darauf hin, dass die Bremerin hierbei schon beobachtet wurde. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln fuhr die Seniorin dann weiter nach Gröpelingen. Um kurz zu pausieren, setzte sich die 79-Jährige in einem Waschsalon in der Lindenhofstraße auf einen Stuhl. Unmittelbar danach betraten zwei Männer das Geschäft und entrissen ihr den Rucksack. Die Frau versuchte noch ihn festzuhalten, stürzte aber dabei und verletzte sich leicht. Die Täter flüchteten mit der Beute in Richtung Stettiner Straße. Sie wurden als circa 20 bis 30 Jahre alt, unterschiedlich groß und dunkel gekleidet beschrieben. Einer trug eine mehrfarbige Pudelmütze, sein Komplize schwarze Sneaker mit weißen Applikationen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

