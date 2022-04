Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0222 --O'zapft is: Dieseldiebe unterwegs--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, OT Mahndorf, Hemelinger Hafendamm, Zum Panrepel Zeit: 13.04.22 - 14.04.22

Diebe zapften in den vergangenen zwei Nächten in Hemelingen mehrere Lkw an und versuchten Dieselkraftstoffe zu entwenden. Die Polizei Bremen ermittelt wegen Diebstahls und Gewässerverunreinigung, da Sprit in die Kanalisation lief.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen die Langfinger im Hemelinger Hafendamm bei vier geparkten Lastwagen die Tankdeckel auf und entwendeten den Kraftstoff. Die Diebe mussten unverrichteter Dinge abbrechen und ergriffen kurz vor dem Eintreffen der Polizei die Flucht. Hierbei ließen sie nicht nur diverse bereits gefüllte Kanister am Tatort zurück, sondern kippten auch mehrere Behälter um, so dass Diesel in die Kanalisation lief. Die Feuerwehr wurde hinzugezogen und übernahm die Reinigungsmaßnahmen. Im Rahmen der Fahndung entdeckten die Einsatzkräfte das mit weiteren Kanistern beladene Tatfahrzeug und beschlagnahmten dieses. Die Ermittlungen zum Fahrzeughalter und den Insassen dauern an. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beobachtete ein Zeuge zwei Diebe in der Straße Zum Panrepel bei ihrer Tat. Die Spezialisten für Eigentumsveränderungen, ausgestattet mit sechs 50-Liter-Kanistern und einem Verbindungsschlauch, waren im Begriff Diesel von geparkten Lkw abzupumpen. In flagranti vom Passanten ertappt, ergriffen auch sie unverrichteter Dinge die Flucht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei rät grundsätzlich, wenn möglich: Lassen Sie Ihr Fahrzeug nicht unbeaufsichtigt stehen und suchen Sie gut beleuchtete und möglichst bewachte Parkplätze auf.

