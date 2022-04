Polizei Bremen

POL-HB: Nr.:0220--Räuberinnen erbeuten teure Uhren--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen- Horn- Lehe, OT Horn, Riensberger Straße Zeit: 11.04.2022, 13:30 Uhr - 14:30 Uhr

Am Montagnachmittag raubten zwei Frauen in Horn einer 79-jährigen Bremerin und ihrem 82 Jahre alten Mann zwei hochwertige Armbanduhren vom Handgelenk. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr kehrte der Bremer nach dem Einkaufen mit seinem Fahrzeug zu seinem Wohnhaus in der Riensberger Straße zurück. Seine Frau kam aus dem Haus, um ihm am Kofferraum behilflich zu sein. Unerwartet stand auf der Auffahrt eine Frau, die die 79-Jährige versuchte in ein Gespräch zu verwickeln. Kurz darauf betrat eine zweite unbekannte Frau das Grundstück und sprach mit dem Mann.

Plötzlich riss eine der Frauen der Bremerin am Arm und drückte auf ihr Handgelenk. Gleichzeitig fasste auch die zweite Unbekannte dem Bremer am Unterkörper hart an, sodass dieser Schmerzen verspürte. Danach verließen die zwei Frauen die Auffahrt und entfernten sich. Im Haus bemerkten die beiden Bewohner das Fehlen ihrer hochwertigen Armbanduhren der Marke Rolex, die sie vor dem Zusammentreffen am Auto noch am Handgelenk trugen.

Die beiden Frauen konnten beschrieben werden als ca. 20 Jahre alt, 1,65m-1,70m, schlank und dunklem Haar. Beide waren dunkel gekleidet. Sie sprachen eine für das Rentnerehepaar nicht zu identifizierende Sprache. Ein Zeuge konnte sehen, wie die beiden Räuberinnen in einem dunklen Kleinwagen flüchteten.

Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen Raubes und sucht Zeugen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421-362-3888 entgegen. Es wird zudem vor dem Ankauf von hochwertigen Uhren gewarnt. Ein Käufer macht sich selber wegen Hehlerei strafbar.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell