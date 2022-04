POL-HB: Nr.: 0219 --Tödlicher Betriebsunfall

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Markt Zeit: 10.04.2022, 23:30 Uhr Sonntagabend raubten mehrere Unbekannte einen 17-Jährigen in der Altstadt aus. Zwei von ihnen waren bewaffnet, einer mit einem Messer, der andere mit einem Teleskopschlagstock. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 23:30 Uhr war der 17-Jährige Am Markt in Richtung Domsheide unterwegs, als ihn sechs bis acht junge Männer ansprachen und ihn ...

