POL-HB: Nr.: 0215 --Zeugen nach Raub gesucht

Nr.: 0215 --Zeugen nach Raub gesucht--

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Markt Zeit: 10.04.2022, 23:30 Uhr

Sonntagabend raubten mehrere Unbekannte einen 17-Jährigen in der Altstadt aus. Zwei von ihnen waren bewaffnet, einer mit einem Messer, der andere mit einem Teleskopschlagstock. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 23:30 Uhr war der 17-Jährige Am Markt in Richtung Domsheide unterwegs, als ihn sechs bis acht junge Männer ansprachen und ihn baten Geld zu wechseln. Der Bitte kam er nach und überreichte das Wechselgeld. Doch anstatt eines Geldscheins zog einer der Unbekannten ein Messer und forderte von ihm sein restliches Geld und sein Smartphone. Als ein weiterer aus der Gruppe ihn mit einem Teleskopschlagstock bedrohte, übergab er das Bargeld. Sein Smartphone überreichte er seiner Begleiterin. Als sich ein Streifenwagen mit Einsatzkräften näherte, ergriffen die Räuber die Flucht und liefen in unterschiedliche Richtungen. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung aufgenommen.

Die Unbekannten wurden wie folgt beschrieben: Sie sollen alle zwischen 15 und 18 Jahre alt und circa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß gewesen sein. Die jungen Männer waren schlank, hatten kurze schwarze Haare und waren dunkel gekleidet. Viele von ihnen trugen eine Schiebermütze. Einer aus der Gruppe hatte einen schwarzen Mundschutz, ein anderer hatte eine Puffer-Jacke mit rot-grünen-Streifen, in Anordnung eines "V" an, sowie eine Umhängetasche um. Zudem hatte ein weiterer einen Oberlippenbart.

Zeugenhinweise nimmt jederzeit der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

