POL-HB: Nr.: 0214 --Gestohlenes Fahrrad im Internet wieder entdeckt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Emil-Richter-Straße Zeit: 09.04.2022, 09:50 Uhr

Nachdem einer 28-Jährigen ihr Fahrrad in Kattenturm gestohlen wurde, entdeckte sie es auf einer Internetplattform wieder. Zivile Einsatzkräfte überführten einen 19-Jährigen bei der Übergabe.

Am Samstagmorgen meldete sich eine 28 Jahre alte Frau bei der Polizei und gab an, dass am Tag zuvor ihr Hollandrad in Kattenturm gestohlen wurde und sie es nun auf einer Verkaufsplattform im Internet wiedergefunden hätte. Gegenüber dem Verkäufer gab sie an, dass Zweirad kaufen zu wollen. Zivile Einsatzkräfte begleiteten sie zu der Übergabe in die Emil-Richter-Straße. Als der Mann ihr den Drahtesel übergeben wollte, gaben sie sich als Polizisten zu erkennen und nahmen den 19-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Die 28 Jahre alte Frau bekam ihr Zweirad zurück. Gegen 19 Jahre alten Mann wurde Strafanzeige wegen Hehlerei gefertigt.

