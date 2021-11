Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 16. November 2021, ereignete sich gegen 15:35 Uhr ein Verkehrsunfall an der Kreuzung der B 212 / Lange Straße. Eine 18-jährige Frau aus Nordenham befuhr mit ihrem PKW die B 212 aus Richtung Fähranleger kommend und wollte nach links in die Lange Straße einbiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Transporter eines 28-jährigen Nordenhamers. Bei dem Zusammenstoß wurde die PKW-Fahrerin leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht. An dem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, an dem Transporter erhebliche Sachschäden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Höhe der Sachschäden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell