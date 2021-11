Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugen nach Hundebiss in Nordenham

Phiesewarden gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 15. November 2021, kam es gegen 09:30 Uhr zu einem Hundebiss auf dem Gelände des Seenparks in Phiesewarden. Ein 65-jähriger Nordenhamer fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Weg durch den Seenpark. Als er an einem freilaufenden Hund vorbeifuhr, rannte dieser plötzlich auf den Radfahrer zu und biss ihm mehrmals in beide Beine. Der ältere Hundehalter konnte den Hund erst nach einiger Zeit unter Kontrolle bringen. Der Radfahrer erlitt mehrere Bissverletzungen und musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Der Hundehalter und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter 04731/99810 zu melden.

