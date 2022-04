POL-HB: Nr.: 0211 --Tatverdächtige nach versuchtem Automatenaufbruch gestellt

Bremen (ots) - - Ort: Stuhr, OT Varrel Zeit: 07.04.2022, 11:15 Uhr Am Donnerstagmittag versuchten Kriminelle bei einem 80 und 84 Jahre alten Ehepaar aus Stuhr am Telefon an Geld zu gelangen. Sie gaben sich als Polizisten aus und sagten der Enkel sei in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Aufmerksame Mitarbeiter des Amtsgerichtes alarmierten in Bremen die Polizei. In der letzten Zeit häufen sich diese Schockanrufe in ...

