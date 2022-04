POL-HB: Nr.: 0209 --77-Jähriger vermisst

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Vegesack, OT Vegesack, Gerhard-Rohlfs-Straße Zeit: 04.04.2022, 16:50 Uhr Eine 33-jährige Frau griff nach einem Ladendiebstahl am Montagabend in Vegesack zunächst den 49-jährigen Ladendetektiv an. Bei der anschließenden Festnahme leistete sie erheblichen Widerstand. Gegen 16:50 Uhr wurden Einsatzkräfte aufgrund eines Ladendiebstahls zu einem Drogeriemarkt in die Gerhard-Rohlfs-Straße ...

mehr