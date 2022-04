Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0207 --Polizei informiert zur Osterwiese--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Findorff, Bürgerweide Zeit: 08.04.2022 bis 24.04.2022

In der Zeit vom 08. April bis zum 24. April findet auf der Bremer Bürgerweide die Osterwiese statt. Die Polizei Bremen wird mit Einsatzkräften im Einsatz sein. Nach der derzeitigen Rechtslage wird es keine coronabedingten Einschränkungen geben. Das bedeutet, dass Besucherinnen und Besucher keine Abstandregeln einhalten müssen und auch keine Maskenpflicht besteht.

Wie auch schon beim Freimarkt werden private Sicherheitskräfte an den Eingängen stehen und das Gelände bestreifen. Sie sollen als Ansprechpartner für Besucherinnen und Besucher fungieren und ein Auge auf stark alkoholisierte oder aggressive Menschen haben. In diesen Fällen benachrichtigen sie die Polizei.

Verboten:

Auf der Osterwiese sind keine Waffen erlaubt. Auch die Mitnahme von Hunden, Fahrrädern und Glasflaschen ist verboten. Bei Zuwiderhandlungen droht ein Bußgeld von bis zu 2500 Euro.

Achten Sie auf Ihre Wertsachen:

Taschendiebe wissen, dass auf der Osterwiese mit Bargeld bezahlt wird und hoffen daher auf "fette Beute". Sie nutzen das Gedränge aus und gehen geschickt vor. Oft "arbeiten" die Diebe in Gruppen: Einer rempelt das Opfer an, ein anderer greift zu und gibt die Beute an eine dritte Person weiter. Bevor Sie überhaupt merken, dass Ihnen etwas fehlt, ist der Dritte mit Ihren Sachen längst verschwunden.

Damit Ihnen das nicht so ergeht, beachten Sie bitte folgende Tipps: Nehmen Sie an Bargeld, Debit- oder Kreditkarten nur das Notwendigste mit. Tragen Sie diese am Körper verteilt mit sich, möglichst in Gürteltaschen, Geldgürteln oder Brustbeuteln. Die Verschlussseite von Hand- oder Umhängetaschen zum Körper tragen. Halten Sie diese geschlossen und lassen Sie sie nicht unbeaufsichtigt. Achten Sie im Gedränge und in unübersichtlichen Situationen noch stärker auf Ihre Wertsachen, insbesondere auch auf ihr Smartphone.

Lassen Sie keine Wertsachen im Auto. Autoaufbrecher kennen die Verstecke und nutzen Tatgelegenheiten. Jeder Aufbruch, bei dem der Täter fündig wurde, weckt die Hoffnung, beim nächsten Mal wieder etwas zu erlangen.

Kein Alkohol für Kinder und Jugendliche:

Bier und Wein dürfen ohne Anwesenheit einer erziehungsbeauftragten Person nur an Jugendliche abgegeben und von ihnen verzehrt werden, wenn sie mindestens 16 Jahre alt sind. Schnaps ist für diese Altersgruppe gänzlich verboten (dazu zählen auch Alkopops). Die Polizei Bremen wird auf der Osterwiese verstärkt auf alkoholisierte Kinder und Jugendliche achten und Kontrollen durchführen. Sie werden nicht nur den Erziehungsberechtigten übergeben, sondern es erhält auch das Amt für Soziale Dienste Kenntnis und in gravierenden Fällen sogar die Führerscheinstelle.

Richtig parken, sonst wird abgeschleppt:

Um die Zufahrtmöglichkeiten von Rettungs- und Einsatzfahrzeugen gewährleisten zu können, ist es wichtig, dass die per Halteverbot gekennzeichneten Bereiche in jedem Fall freigehalten werden. Dies gilt auch für den benachbarten Bürgerpark und die dortigen Zufahrten. Um die Einhaltung der Verkehrsanordnungen sicherzustellen wird konsequent abgeschleppt.

Bedrohliche Situationen:

Wenn Sie sich in einer bedrohlichen Situation befinden oder sogar körperlich bedrängt werden, machen Sie durch lautes Schreien auf sich aufmerksam und versuchen Sie, Unbeteiligte direkt und aktiv zur Hilfeleistung aufzufordern. Sobald Sie sich wieder sicher fühlen, verständigen Sie bitte umgehend die Polizei über den Notruf 110. Dies gilt auch für verdächtige Beobachtungen.

Osterwiesenwache:

Die Polizeiwache auf der Bremer Osterwiese befindet sich zwischen der ÖVB Arena und den Messehallen. Sie ist während der Osterwiesenzeit täglich in der Zeit von 13.00 bis 23.00 Uhr geöffnet. Die Osterwiesenwache ist über die Telefonnummer: (0421)3620 erreichbar. In dringenden Notfällen wählen Sie bitte die 110.

Ihre Polizei Bremen wünscht allen Bremerinnen und Bremern sowie allen auswärtigen Gästen einen schönen und sicheren Aufenthalt.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell