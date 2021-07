Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach - Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Offenbach (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem 57-jährigen Autofahrer und einer 64-jährigen Rennradfahrerin kam es am Mittwochnachmittag auf einem Wirtschaftsweg bei Offenbach. Der 57-Jährige hatte den Wirtschaftsweg parallel der Birkenallee befahren und wollte nach rechts in Richtung Offenbach abbiegen, als er mit der von Offenbach kommenden Fahrradfahrerin zusammenstieß. Die 64-Jährige stürzte infolge des Zusammenstoßes zu Boden und verletzte sich im Nacken- und Beckenbereich. Sie wurde in ein Krankenhaus verbracht, am Rennrad entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell