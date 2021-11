Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/ Leonberg: Unfallflucht und Rauschgiftfund, - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Der unbekannte Fahrer eines Seat Leon fuhr am Freitag gegen 16:30 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der A 8 Karlsruhe-Stuttgart zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit auf das Ende eines Rückstaus zu und prallte beim Ausweichversuch nach rechts mit dem Fiat eines 47-Jährigen zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro. Der Unbekannte machte sich daraufhin mit zügigen Fahrstreifenwechseln durch den stockenden Verkehr aus dem Staub. Der Seat konnte später an einer Autobahnraststätte festgestellt werden. Bei der folgenden Polizeikontrolle ließ sich jedoch nicht abschließend sagen, welcher der vier Insassen zum Unfallzeitpunkt gefahren war. Im Auto fanden Polizeibeamte Betäubungsmittel auf. Zeugen, die den Seat beobachtet haben und den Fahrer beschreiben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, in Verbindung zu setzen.

