Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 17:35 Uhr fuhr ein 58-jähriger Fahrer eines BMW die Schwieberdinger Straße stadtauswärts. Kurz vor der Einmündung zur Schliefenstraße bremste er sein Fahrzeug aufgrund des vor ihm stockenden Verkehrs ab. Der dahinter folgende 56-jährige Kia-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den vor ihm fahrenden BMW auf. Durch den Aufprall lösten am BMW die Airbags aus und dessen Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 6.500 Euro.

