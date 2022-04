Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0203 --Zeugen nach Raub gesucht--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Lindenhof, Marßeler Straße Zeit: 03.04.2022, 05:10 Uhr

Sonntagmorgen raubten drei Unbekannte einen 42 Jahre alten Mann im Ortsteil Lindenhof aus. Zwei von ihnen waren bewaffnet, der eine mit einem Messer, der andere vermutlich mit einer Schusswaffe. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 05:10 Uhr war der 42-Jährige in der Marßeler Straße unterwegs, als drei Unbekannte ihn ansprachen. Unvermittelt zog einer aus der Gruppe eine Schusswaffe und bedrohte ihn. Der zweite Unbekannte zog ein Messer und hielt es ihm an den Bauch. Die Männer drängten ihn in einen Stichweg in Richtung des dortigen Grünzugs. Dort schlug einer der Angreifer den 42-Jährigen, sodass er zu Boden ging. Am Boden liegend, trat das Trio auf ihn ein. Im weiteren Verlauf raubten sie ihm die Geldbörse und flohen in Richtung Güstrower Straße. Der 42-Jährige rief die 110. Seine leichten Verletzungen konnten vor Ort von Rettungskräften versorgt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Einer der Räuber war circa 1,90 Meter groß und hatte eine kräftige Statur. Der andere war circa 1,80 Meter groß und schlank. Der dritte soll etwas kleiner und dicker als die anderen gewesen sein. Alle drei Männer waren dunkel gekleidet und hatten eine schwarze Hautfarbe.

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise auf das Trio geben, oder hat am Sonntagmorgen verdächtige Beobachtungen in der Marßeler Straße und in der Umgebung gemacht? Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell