Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0204 --Schmierereien im Kleingartengebiet--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Alter Kuhweideweg Zeit: 03.04.2022, 12:10 Uhr

Am Sonntagmittag stellten Einsatzkräfte einen Mann und eine Frau in einem Kleingartengebiet in der Bremer Neustadt. Sie sind verdächtig, an mehreren Pollern, Strohmkästen und Laternenpfählen unter anderem das Symbol "Z" aufgemalt zu haben.

Gegen 12:10 Uhr bemerkten Zeugen die Schmierereien in Huckelriede und alarmierten die Polizei. An verschiedenen Stellen waren mit weißer Farbe unter anderem das Symbol "Z", die Worte "Putin" und "CCCP" aufgemalt worden. In der Nähe stellten die Einsatzkräfte einen 40-Jährigen und eine 32-Jährige in ihrem Garten, beide hatten weiße Farbe an den Händen. Außerdem fanden die Polizisten Farbeimer und Pinsel. Gegen das Duo wurden Anzeigen wegen Billigung von Straftaten und Sachbeschädigung gefertigt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell