Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0202--Polizei schnappt zwei Einbrecher--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, OT Osterfeuerberg, Osterfeuerberger Ring Zeit: 02.04.22, 03.45 Uhr

Ein Einbrecherduo drang in der Nacht zu Samstag in einen Kiosk in Walle ein. Einsatzkräfte der Bremer Polizei nahmen die flüchtenden Diebe vorläufig fest.

Die Einbrecher im Alter von 21 und 38 Jahren hebelten die Eingangstür des Kioskes am Osterfeuerberger Ring auf und drangen in den Verkaufsraum ein. Hierbei lösten sie die Alarmanlage aus und flüchteten unverrichteter Dinge zu Fuß. Die Diebe kamen nicht weit und konnten von einer Polizeistreife in der Waller Heerstraße gestellt werden. Die Einsatzkräfte fanden diverse Beweismittel, wie Kleidung und Werkzeug und beschlagnahmten die Sachen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell