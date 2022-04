Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0199--Polizeieinsatz in der Neustadt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Kornstraße Zeit: 1.4.22, 14.20 Uhr

Eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen löste am Freitagnachmittag einen größeren Polizeieinsatz im Umfeld einer Moschee in der Bremer Neustadt aus. Dabei wurde offenbar auch ein Messer eingesetzt. Zwei Männer mussten in Krankenhäusern behandelt werden.

Gegen 14.20 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einer Moschee in der Kornstraße gerufen. Dort sollte es nach ersten Erkenntnissen zu einer Auseinandersetzung zwischen 50 Personen und tumultartigen Szenen gekommen sein. Die Polizei war schnell mit starken Kräften vor Ort, beruhigte die Lage und sicherte den Bereich um die Moschee ab. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch etwa 20 Personen am Einsatzort. Im Verlauf des Einsatzes trafen die Polizisten auf mehrere verletzte Personen, darunter zwei Männer mit Stichverletzungen. Sie wurden medizinisch versorgt und in Kliniken transportiert. Mehrere flüchtige Tatverdächtige konnten noch in Tatortnähe gestellt und vorläufig festgenommen werden. Im Zuge der Ermittlungen überprüfte die Polizei die Personen vor Ort, sicherte Spuren und führte erste Zeugenbefragungen durch. Weiter wurden Platzverweise erteilt und Gefährderansprachen durchgeführt.

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei den Beteiligten um Mitglieder von zwei Großfamilien. Die Hintergründe der Tat sind jetzt Bestandteil der umfangreichen Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen zum Vorfall. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

