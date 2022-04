POL-HB: Nr.: 0198--Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Walle, OT Osterfeuerberg, Osterfeuerberger Ring Zeit: 31.03.22, 15.15 Uhr

In Bremen Walle fuhr am Donnerstag ein Junge mit seinem Fahrrad beim Überqueren einer Straße vor ein Auto. Der 12-Jährige erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Ein 60 Jahre alter Autofahrer befuhr nachmittags den Osterfeuerberger Ring in Richtung Waller Ring. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 12 Jahre alte Junge zeitgleich mit seinem Mountainbike an einer Ampel bei Rotlicht über die Straße und prallte seitlich gegen das Auto. Das Kind schlug mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und blieb anschließend kurzzeitig bewusstlos auf der Straße liegen. Der Junge trug keinen Schutzhelm. Er wurde nach einer Erstversorgung von Rettungskräften vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Nach Aussagen der Mediziner hatte der Junge großes Glück, keine schwereren Verletzungen erlitten zu haben.

Das Überqueren der Straße zählt bei Kindern zu den Hauptunfallursachen. Die Polizei appelliert an alle Eltern, das richtige Verhalten im Straßenverkehr immer wieder zu besprechen und zu üben. Für alle motorisierten Fahrer gilt: Wenn Sie Kinder am Straßenrand sehen, verringern Sie ihre Geschwindigkeit und seien Sie bremsbereit.

Die Polizei rät zudem allen Radfahrern einen Helm zu tragen. Moderne Helme sind sehr stabil, leicht und müssen nicht viel kosten. Natürlich kann ein Helm keinen Unfall verhindern, aber schwere Verletzungen als Unfallfolgen deutlich mindern.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell