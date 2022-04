Polizei Bremen

POL-HB: Nr.:0221--Erneut falsche Wasserwerker unterwegs--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Bürgerpark, Holbeinstraße/ Bremen- Gröpelingen, OT Gröpelingen, Sottrumer Straße Zeit: 11.04.2022, 15:30 Uhr / 12.04.2022 13:00 Uhr

Falsche Handwerker verschafften sich am Montag und Dienstag in den Stadtteilen Schwachhausen und Gröpelingen Zutritt zu zwei Wohnungen einer 93-jährigen Bremerin sowie eines 90-Jahre alten Ehepaares. Die Trickbetrüger konnten Bargeld und Schmuck erbeuten. Die Polizei warnt eindringlich davor, nicht bestellte Handwerker oder Fremde in die Wohnung zu lassen.

Am Montagnachmittag gab sich ein Mann in der Holbeinstraße als Wasserwerker aus und gelangte unter diesem Vorwand in die Wohnung einer 93-jährigen Seniorin. Er klingelte zunächst am Vormittag an der Wohnung der Bremerin und informierte sie darüber, dass er am Nachmittag vorbeikommen würde und den Wasserdruck überprüfen müsse. Gegen 15:30 Uhr erschien der Unbekannte erneut und wurde durch die Rentnerin in das Badezimmer geführt. Dort sollte sie das Wasser aufdrehen und die Duschbrause festhalten. Anschließend verließ der falsche Wasserwerker die Wohnung und die Bremerin stellte das Fehlen von Bargeld und Schmuck fest.

Der Mann konnte beschrieben werden als ca. 30 Jahre alt, 165cm-170cm groß, volle, dunkelbraune Haare und braune Augen. Er trug eine weiße FFP2 Maske, einen blauen Overall und führte einen vermeintlichen Ausweis der Wasserwerke mit sich.

Am Dienstagmittag verschaffte sich ein Mann, der sich auch als Wasserwerker ausgab, Zugang zur Wohnung eines 90- Jahre alten Bremers und seiner Frau in der Sottrumer Straße. Während der Hausbewohner das Wasser im Badezimmer aufdrehte und daneben stehen bleiben sollte, konnte sich der Unbekannte ungehindert in der Wohnung bewegen. Kurz danach hatte der Trickbetrüger die Wohnung verlassen und das Ehepaar stellte fest, dass Schmuck entwendet wurde.

Bei dieser Tat konnte der Täter als ca. 30 Jahre, 170cm groß mit mittelblondem, kurzem Haar beschrieben werden. Er trug eine Monteursbekleidung. Die Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung, Gewähren Sie nur Handwerkern Zutritt, die Sie selber bestellt haben oder sich über die Hausverwaltung angekündigt haben. Wenn Sie Zweifel haben oder sich bedrängt fühlen, holen Sie Nachbarn zur Hilfe oder wählen Sie den kostenlosen Notruf der Polizei unter 110.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell