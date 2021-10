Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Kind von Hund gebissen und verletzt

Freiburg (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, wurde ein 6-jähriger Junge in der Hauptstraße in Herbolzheim von einem vorbeilaufenden Hund in den Unterarm gebissen und verletzt.

Obwohl der Hundehalter seinen Jagdhund an der kurzen Leine führte, gelang es dem Hund im Eingangsbereich einer Wohnanlage nach dem vorbeilaufenden Kind zu schnappen.

Der Rettungsdienst verbrachte den Jungen mit einer stark blutenden Bisswunde in eine Freiburger Fachklinik. Offenbar war es zu einem heftigen Biss gekommen. Nach entsprechender medizinischer Versorgung und Untersuchung konnte er die Klinik am Abend wieder verlassen.

Beim betroffenen Hund handelt es sich um einen lebhaften, 11 Monate alten Weimaraner. Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob es in der Vergangenheit bereits zu weiteren, ähnlichen Vorfällen gekommen ist.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell