Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen/Nettetal-Lobberich: Zwei Fahrten mit E-Scooter enden mit Blutprobe

Viersen/Nettetal-Lobberich (ots)

Am Sonntag hat für zwei E-Scooter-Fahrer die Fahrt mit einer Blutprobenentnahme bei der Polizei geendet.

Gegen 4.30 Uhr hielt die Polizei auf der Gereonstraße in Viersen einen 29-jährigen Deutschen aus Viersen an, der mit einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen fuhr. Er war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Da der 29-Jährige augenscheinlich alkoholisiert war, führte die Polizei einen Atem-Alkoholtest durch. Diese ergab 1,22 Promille. In der Viersener Polizeiwache entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe.

Den zweiten E-Scooter-Fahrer hielt die Polizei gegen 13.45 Uhr in Lobberich auf dem Doerkesplatz an. Hier fuhr ein 27-jähriger Türke aus Nettetal ebenfalls ohne ein gültiges Versicherungskennzeichen. Bei der Kontrolle stellte die Polizei schnell fest, dass er vor der Fahrt möglicherweise Drogen konsumiert hatte. Ein Drogenschnelltest bestätigte diesen Verdacht. Dem Nettetaler entnahm ein Arzt in der Kaldenkirchener Polizeiwache eine Blutprobe. Zusätzlich stellte die Polizei zur Klärung der Eigentumsverhältnisse den E-Scooter sicher.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen gegen beide E-Scooter-Fahrer aufgenommen. /mr (300)

