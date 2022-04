POL-VIE: Kind bei Verkehrsunfallflucht leicht verletzt

Willich-Anrath (ots) - Am Donnerstag gegen 15.00 Uhr kam es auf der Kreuzung Schottelstraße/ Kempener Straße in Anrath zu dem Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Krefelder fuhr mit seinem Pkw auf der Schottelstraße in Richtung Krefeld und wollte an der Kreuzung Kempener Straße nach links in diese abbiegen. Verkehrsbedingt musste er warten. Während er wartete, kam es ...

mehr