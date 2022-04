Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Unfall nach Verfolgungsfahrt: Verkehrskommissariat bittet um Hinweise

Viersen (ots)

Am gestrigen Donnerstag waren zahlreiche Einsatzkräfte der Viersener Polizei an einer Fahndung nach einem weißen Audi beteiligt, welcher sich zuvor einer Kontrolle des Zolls an der A 52 durch Flucht entzogen hatte. Als die Fahrt von der Autobahn in Richtung Viersener Innenstadt ging, wurde die Verfolgungsfahrt abgebrochen. Kurz darauf wurde bekannt, dass der Audi in der Viersener Innenstadt an einem Unfall beteiligt war. Der Pkw war gegen 13.00 Uhr an der Kreuzung Willy-Brandt-Ring / Klosterstraße mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen. Der Fahrer des Audis sowie dessen Beifahrer flüchteten sofort zu Fuß in Richtung Innenstadt. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkw, ein 85-jähriger Viersener, und seine 82-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Erste Ermittlungen ergaben, dass sowohl der weiße Audi als auch die daran angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren. Fahrer und Beifahrer des Audis sind nach Zeugenangaben etwa 25 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß, schlank und haben dunkle kurze Haare. Der Fahrer trug ein weißes Oberteil und hatte eine schwarze Tasche umgehängt. Zum Beifahrer konnten die Zeugen ergänzen, dass dieser dunkel gekleidet war. Die Fahndung nach den Flüchtigen, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, blieb ohne Erfolg. Das Verkehrskommissariat in Viersen hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat die geflüchteten Insassen des Audi zur tatrelevanten Zeit in der Viersener Innenstadt gesehen und kann weitere Angaben machen? Hinweise bitte über die Rufnummer 02162/377-0 /wg (298)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell