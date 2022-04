Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Zusammenstoß auf Kreuzung - Autofahrerin wird schwer verletzt

Willich-Anrath (ots)

Am Donnerstag gegen 15.00 Uhr kam es auf der Kreuzung Schottelstraße/ Kempener Straße in Anrath zu dem Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Krefelder fuhr mit seinem Pkw auf der Schottelstraße in Richtung Krefeld und wollte an der Kreuzung Kempener Straße nach links in diese abbiegen. Verkehrsbedingt musste er warten. Während er wartete, kam es zu einem Phasenwechsel der Ampel. Eine 65-jähriger Autofahrerin aus Nettetal, die auf der Kempener Straße in Richtung Tönisvorst unterwegs war, fuhr vermutlich bei Grünlicht in die Kreuzung ein, übersah dabei aber den noch stehenden Pkw. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der 62-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, die 65-jährige wurde schwer verletzt. Beide wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. /wg (297)

