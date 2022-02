Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Angetrunken

Kehl (ots)

Eine aufmerksame Zeugin meldete am Sonntagabend in der Rheinstraße eine Sachbeschädigung. Sie habe beobachtet wie ein Opel-Zafira-Fahrer nach dem Aussteigen aus seinem Auto einen danebenstehende Corsa mit dem Schlüssel absichtlich zerkratzt habe. Die Beamten des Polizeireviers Kehl stellten bei der anschließenden Überprüfung den Sachverhalt wie beschrieben fest. Am Corsa entstand ein Schaden in bislang unbekannter Höhe. Bei der Überprüfung des 37-Jahre alten Zafira Fahrers stellten die Polizisten fest, dass dieser offensichtlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein durchgeführter Test ergab einen mutmaßlichen Wert von über 1,5 Promille, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet werden musste. Den 37-Jährigen erwartet nun gleich zwei Strafanzeigen. /ag

