Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Gebäudebrand

Offenburg (ots)

Am heutigen Nachmittag, gegen 15:55 Uhr, brach aus unbekannter Ursache in einem Gebäude in der Luisenstraße in Ettenheim ein Brand aus. Das Feuer konnte durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Gebäudeschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 200.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Das örtlich zuständige Polizeirevier Lahr hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

/ FDR

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell