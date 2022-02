Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wohnungsbrand - Korrektur

Fischerbach (ots)

Der Wohnungsbrand in Fischerbach ereignete sich in den frühen Morgenstunden des Sonntages, nicht wie in der ursprünglichen Pressemeldung geschrieben am Samstag. /CBR

