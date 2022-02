Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Betrunkene Autofahrerin und toter Hund

Rastatt (ots)

Am Samstagnachmittag war eine 51-jährige Frau aus Rastatt mit ihrem VW-Golf auf der L87b unterwegs in Richtung Wintersdorf. Vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung mit rund 1,7 Promille und der überhöhten Geschwindigkeit mit weit über 100 Sachen, kam die Frau ins Schleudern. Mit einer Vollbremsung konnte sie Schlimmeres verhindern. Allerdings flog ihr ungesicherter Hund, ein Chihuahua, bei dem Manöver gegen die Windschutzscheibe. Während die Fahrerin unverletzt und das Auto unbeschädigt blieb, erlitt der Hund schwere Verletzungen und wurde von einer Polizeistreife in eine nahegelegene Tierklinik verbracht, wo er allerdings seinen Verletzungen erlag. Die Autofahrerin musste eine Blutprobe und den Führerschein abgeben. /CBR

