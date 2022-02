Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Polizisten verletzt

Renchen (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag wurde den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch in der Eisenbahnstraße eine verdächtige Person vor einem Haus gemeldet. Noch während die beiden Beamten die verdächtige Person kontrollierten, erschien gegen 17:45 Uhr ein Familienmitglied der Anruferin. Der 31-jährige Mann beleidigte zunächst die in der Kontrolle befindliche Person, wurde zunehmend aggressiver und ging auf die Beamten los. Bei einer anschließenden Fixierung leistete er massiven Widerstand und schlug gezielt mit seinen Fäusten nach den Ordnungshütern. Diese wurden dadurch am Kopf und im Gesichtsbereich getroffen. Nachdem weitere Polizeikräfte eingetroffen sind, konnte der Mann unter Kontrolle gebracht werden. Während der gesamten Zeit des Vorfalls gab er immer wieder Beleidigungen und Bedrohungen, die den Beamten galten, von sich. Der 31-jährige Mann muss sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

/bk

