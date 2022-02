Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau/Ottenheim - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Schwanau (ots)

Am Donnerstagabend soll es in der Schwarzwaldstraße an einer Bushaltestelle zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen sein, die mehrere Streifen des Polizeireviers Lahr auf den Plan gerufen hatte. Gegen 19:30 Uhr sollen zunächst circa 12 Personen einen 17-Jährigen und einen 38-Jährigen an der Haltestelle eingekreist haben. Nach einem kurzen Wortwechsel soll der Jugendliche aus der Gruppe heraus von 5-6 Personen mit Faustschlägen und Tritten sowie mit einem Baseballschläger attackiert worden sein. Auch als der Teenager zu Boden gegangen war, sollen die mutmaßlichen Täter weiterhin auf ihn eingeschlagen haben. Hierbei hätten sie auch auf den Kopf und Oberkörper des 17-jährigen Jugendlichen gezielt. Diesem gelang es dennoch sich kurze Zeit später aus dem Kreis der Personen zu befreien und sich in eine umliegende Pizzeria zu retten. Der anwesende 38-jährige Mann, der während des Vorfalls versucht hatte, zwischen der Gruppe und dem Jugendlichen zu schlichten und diese zu trennen, wurde von einer Person der Gruppe bedroht. Der Jugendliche wurde durch die Gewalteinwirkungen verletzt und musste zur Behandlung durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Was die konkreten Hintergründe der Attacke sind, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 07821-2770 an die Beamten des Polizeireviers Lahr.

/bk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell