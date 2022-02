Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Parfum gestohlen trotz Hausverbot

Offenburg (ots)

Ein mutmaßlicher Ladendieb ist am späten Donnerstagvormittag bei seinen kriminellen Machenschaften aufgeflogen. Ein 38-Jähriger wurde hierbei in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße von einem Zeugen dabei beobachtet, wie er eine Flasche Parfum in seiner Kleidung verschwinden ließ. Als er das Geschäft gegen 11:40 Uhr ohne zu bezahlen verlassen wollte, wurde er bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Offenburg festgehalten. Bei einer erfolgten Durchsuchung tauchte das Parfum im Wert von knapp 120 Euro im Hosenbein des Mannes auf. Gegen den Enddreißiger bestand überdies ein aktuelles Hausverbot für den Drogeriemarkt, weshalb er sich nun neben Diebstahls auch wegen Hausfriedensbruch verantworten muss.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell