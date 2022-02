Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Griesheim - Türen aufgehebelt, Polizei bittet um Hinweise

Offenburg (ots)

Gleich zwei Wohnobjekte waren im Verlauf des Donnerstags in der Straße "Im See" das Ziel von bislang unbekannten Einbrechern. In beiden Fällen wurden Türen aufgehebelt, um in das Innere der Häuser zu gelangen. Nachdem jeweils die Wohnräume durchwühlt wurden, erbeuteten die Ganoven in einem Anwesen Bargeld sowie einen Markengürtel und im anderen Bargeld sowie Elektrogeräte. Durch die Spurensicherung von Kriminaltechnikern erhoffen sich die Ermittler Aufschlüsse zu den Verantwortlichen zu erlangen. Mögliche Zeugen, die im Zusammenhang mit den Einbrüchen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, setzen sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 mit den Beamten des Polizeireviers Offenburg in Verbindung.

/wo

