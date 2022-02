Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - mehrere Farbschmierereien, Zeugen gesucht

Ettenheim (ots)

Zu mehreren Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien kam es vermutlich im Zeitraum vom 4. bis 6. Februar in Ettenheim. Ein oder mehrere Unbekannte besprühten in diesem Zeitraum mehrere Objekte in Ettenheim mit silberner Farbe. Betroffen sind hierbei nicht nur Hauswände und Mauern, sondern auch Verkehrszeichen, Container und zwei Fahrzeuge. Dem Polizeiposten Ettenheim wurden bisher insgesamt 29 entstandene Beschädigungen durch das Besprühen gemeldet. Der entstandene Sachschaden beziffert sich aktuell auf ungefähr 5.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den möglichen Verursachern geben können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 07821-2770 an die Beamten des Polizeireviers Lahr.

