Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Kollidiert

Offenburg (ots)

Zwei leicht verletzte Autofahrer und ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro waren nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Raiffeisenstraße zu beklagen. Nach derzeitigem Sachstand kam es im Bereich der Zufahrt zur B415 zur Kollision zwischen beiden Pkw-Führern, deren Fahrzeuge in der Folge an den Abschlepphaken mussten. Die Verletzten wurden vorsorglich in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell