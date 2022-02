Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Fautenbach - Alkoholisierter Fahrradfahrer

Achern (ots)

Während seiner Fahrt auf der Ringstraße in Richtung Turnierstraße fuhr ein 63-jähriger mit seinem Fahrrad in starken Schlangenlinien vor einer Polizeistreife her. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch kontrollierten den Mann und stellten bei einem durchgeführten Atemalkoholtest fest, dass er sein Zweirad mit über 2,8 Promille lenkte. Die Fahrt wurde beendet und eine Blutentnahme angeordnet. Nach Auswertung der Blutprobe erwartet ihn eine Strafanzeige.

/ph

