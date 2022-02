Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Leitplanke gestreift

Offenburg (ots)

Eine BMW-Fahrerin hatte am Donnerstag eine unliebsame Begegnung mit einem unbekannten Tier. Die 51-Jährige fuhr gegen 17:30 Uhr auf der Ringsheimer Straße von Rust kommend in Fahrtrichtung Ringsheim. Auf Höhe Abfahrast Richtung K5349 in Richtung Ringsheim soll offenbar ein Dachs die Fahrbahn gekreuzt haben. Um eine Kollision zu vermeiden lenkte die Fahrzeugführerin ihr Auto nach rechts. Hierbei streifte sie mit der rechten Fahrzeugseite eine dortige Leitpanke. Am BWM entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die Leitplanke blieb unbeschädigt. Zu einer Kollision mit dem Tier kam es nicht.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell