Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - L98 Fahrzeugbrand

Schutterwald (ots)

Am Freitag geriet gegen 16.30 Uhr auf der L98, Höhe Schutterwald, ein mit mehreren Fahrzeugen beladener Auflieger eines Sattelzuges in Brand. Das vermutlich aufgrund eines technischen Defektes ausgebrochene Feuer griff auf drei der geladenen Neufahrzeuge über, an welchen Totalschaden entstand. Personen wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ungefähr 200.000 Euro. /bab

