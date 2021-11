Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald L104 Breisach Richtung Burkheim: Spiegelstreifer- Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Dienstag, dem 09.11.2021, gegen 13:30, kam es auf der L104 zwischen Breisach und Burkheim kurz vor der Abzweigung "Jägerhof" zu einer Berührung zweier entgegenkommenden PKW, einem sogenannten Spiegelstreifer. Der Fahrer des aus Richtung Burkheim kommenden PKW hielt nach dem Unfall nicht an. Bei dem PKW handelte es sich um einen weinroten Kastenwagen mit einem vermutlich männlichen Fahrer. Der Schaden an dem PKW des Unfallgegners, einem roten Renault, beträgt ca. 2.000 Euro.

Das Polizeirevier Breisach (Tel. 07667 9117-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem gesuchten weinroten Kastenwagen geben können.

