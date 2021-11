Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: parkiertes Auto gestreift - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 09.11.2021, zwischen 12.00 und 14.00 Uhr, streifte vermutlich beim Vorbeifahren ein unbekannter Fahrzeugführer die linke Fahrzeugseite eines am rechten Fahrbahnrand abgestellten schwarzen 3er BMW. Der BMW stand im Rebmannsweg in Höhe der Hausnummer 36. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Lörrach, Telefonnummer 07621 176-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können.

