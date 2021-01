Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Bundespolizei überwacht Ausflugsstrecken in den Harz

Hannover (ots)

An den vergangenen Wochenenden kam es zum Ansturm auf die Ausflugs- und Wintersportgebiete. Besonders betroffen im Schienenverkehr Richtung Harz war die Streckenverbindung Hannover-Hildesheim-Goslar-Bad Harzburg und zurück.

Die Züge waren überfüllt. Abstandsregeln wurden nicht eingehalten. Gegen die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wurde wiederholt verstoßen. Die Zugfahrt wurde zur ausgiebigen Nahrungs- und Getränkeaufnahme genutzt. Anweisungen des Zugpersonals wurden missachtet.

Aus diesem Grund wird die Bundespolizei den Zugverkehr Richtung Harz verstärkt überwachen. Jeder Verstoß wird sofort zur Anzeige bei der Gesundheitsbehörde gebracht. Außerdem erfolgt durch die Zugbegleiter der Ausschluss von der Weiterfahrt. Bundespolizisten werden die Durchsetzung überwachen und gegebenenfalls einen Platzverweis aussprechen.

Der dringende Appell der Bundespolizei an alle Bahnreisenden: Halten Sie sich zum Wohl aller an die geltenden Bestimmungen und unterlassen Sie, hauptsächlich an den Wochenenden, alle Vergnügungsfahrten, die zum Massentourismus führen könnten!

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Hannover

Martin Ackert

Mobil 0162 4829764

E-Mail: martin.ackert@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell