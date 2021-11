Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: faustgroßen Stein gegen das Polizeirevier geworfen

Freiburg (ots)

Am Montag, 08.11.2021, gegen 13.25 Uhr, warf ein 32-jähriger Mann, vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand, dreimal einen etwa faustgroßen Stein gegen die Fassade des Polizeireviers in der Weinbrennerstraße. Zwei Polizisten konnten weitere Würfe unterbinden. Durch den Stein wurde die Fassade sowie ein Fensterladen leicht beschädigt. Ebenso ein geparktes Fahrzeug, als der Stein von der Hauswand abprallte und auf das Fahrzeug fiel. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 1.300 Euro geschätzt. Der 32-Jährige wurde einem Arzt vorgestellt. Schlussendlich wurde er in einer Psychiatrieklinik untergebracht.

