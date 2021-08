Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 28. August 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Einbruchdiebstahl

Mittwoch, 25.08.21, 12:30h bis Fr. 27.08.21, 11:00h 38170 Schöppenstedt, Schwarzer Weg

Im Tatzeitraum verschafften sich bislang unbekannte Täter/innen Zugang zu dem Umspannwerk der Avacon Netz GmbH in Schöppenstedt, Schwarzer Weg. Dort drangen sie gewaltsam in ein Gebäude ein und entwendeten u.a. diverse Erdungsgarnituren im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen:innen, die in dem genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0 oder in der Polizeistation Schöppenstedt unter 05332 / 946540 zu melden.

