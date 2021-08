Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 27.08.2021.

Ursprungsmeldung

Die Ermittlungsgruppe Zweiradkriminalität konnte einen Fahrraddieb festnehmen, der in Verdacht steht, zuvor eine Vielzahl von Taten in Braunschweig begangen zu haben.

Ergänzung und Zeugenaufruf

Wie bereits berichtet, wurde am 09.08.2021 ein 41-jähriger Peiner nach Fahrraddiebstahl in Braunschweig vorläufig festgenommen. Der Haftrichter am AG Braunschweig ordnete die Untersuchungshaft an. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Im Zusammenhang mit dem Beschuldigten wurden bei der Polizei in Peine fünf Fahrräder sichergestellt, die vermutlich aus Diebstählen stammen. Strafanzeigen wurden zu den meist älteren Fahrrädern bisher nicht erstattet.

Die Räder wurden im Zeitraum vom 20.07. bis zum 02.08.2021 in Peine sichergestellt.

Es handelt sich um

- Damenrad Leader, weiß

- Herrenrad Conway, blau

- Herrenrad Kettler, silbern

- Klapprad B-Fold, weiß

- Herrenrad Zündapp, schwarz

Bitte setzen Sie sich mit der Polizei Peine in Verbindung, wenn Ihnen eines der Fahrräder entwendet worden ist oder Sie Hinweise auf die Eigentümer geben können. Die Beamten sind unter der Telefonnummer 05171/9990 erreichbar.

