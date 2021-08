Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 27. August 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: ungewöhnlicher Verkehrsunfall

Donnerstag, 26.08.2021, gegen 15:30 Uhr

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf einem Parkplatz in der Jahnstraße in Wolfenbüttel ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen stieß ein 77-jähriger Autofahrer vermutlich beim Rangieren / Rückwärtsfahren mit seinem PKW zunächst gegen die Mauer einer Parkgarage. Im weiteren Verlauf fuhr er dann vermutlich aufgrund eines Bedien- / Fahrfehlers vorwärts gegen eine weitere Gebäudemauer. Glücklicherweise blieb der 77-Jährige unverletzt. An den Gebäuden und am PKW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2500 Euro.

